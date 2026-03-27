Giorgio Gori | Franco Tentorio è stato un grande bergamasco uomo di umiltà e passione

Giorgio Gori, eurodeputato e ex sindaco di Bergamo, ha ricordato Franco Tentorio, suo predecessore alla guida del municipio. Nel corso di un intervento, Gori ha descritto Tentorio come un uomo di umiltà e passione, evidenziando il suo ruolo nel contesto cittadino. La commemorazione ha sottolineato il legame tra i due amministratori e il contributo di Tentorio alla storia politica locale.

Giorgio Gori, eurodeputato già Sindaco di Bergamo ricorda il suo predecessore al Palazzo Frizzoni, Franco Tentorio, scomparso all’età di 81 anni venerdì 27 marzo: “Tentorio è stato un grande bergamasco, un uomo che con umiltà e passione – per una lunghissima stagione della sua vita – si è preso cura la nostra città. Credo quindi che sia l’intera comunità cittadina a dovergli oggi rendere omaggio, ringraziandolo per la dedizione con cui ha onorato la politica e servito le istituzioni. Nei suoi confronti, anche personalmente, nutro sentimenti di stima e di affetto. Nella diversità delle opinioni, infatti, ne ho sempre apprezzato la lealtà, la competenza e la grande umanità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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