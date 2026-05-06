Difesa Giorgio Gori relatore ombra della proposta del programma Agile

L’europarlamentare del gruppo S&D e vicepresidente della Commissione Industria è stato scelto come relatore ombra per il programma Agile. La sua nomina riguarda una proposta di iniziativa che coinvolge diverse aree di competenza dell’Unione Europea. La discussione si svolge in un contesto di approfondimento parlamentare, con il coinvolgimento di vari rappresentanti e gruppi di lavoro. La sua funzione sarà quella di seguire e commentare le fasi di valutazione del progetto.

L’ europarlamentare S&D Giorgio Gori, vicepresidente della Commissione Industria, sarà relatore ombra al Parlamento Europeo della proposta di nuovo regolamento per l’istituzione del programma Agile, un nuovo strumento di finanziamento da 115 milioni di euro, mirato a portare le tecnologie di rottura per la difesa dal laboratorio al terreno il più velocemente possibile. Secondo la Commissione Europea, Agile punta a creare le condizioni per accelerare lo sviluppo e la sperimentazione di innovazioni nel settore della difesa – come l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, ecc. – e la loro diffusione sul mercato, concentrandosi sul sostegno alle piccole e medie imprese (Pmi), comprese le start-up e le scale-up.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Parlamento Europeo, Giorgio Gori relatore del regolamento dell’Agenzia UE per i servizi spazialiGiorgio Gori sarà relatore del regolamento per istituire un atto costitutivo autonomo per l’Agenzia dell’Unione europea per i servizi spaziali,... L'ombra della Xylella sul Gargano, confronto Regione-Comuni: focus sulla difesa delle produzioni e del patrimonio olivivicoloVertice a San Nicandro con l'assessore regionale Paolicelli e i sindaci del promontorio. Altri aggiornamenti Si parla di: Giorgio Gori (PD/S&D) nominato relatore del regolamento costitutivo per l'Agenzia europea dei servizi spaziali. Parlamento Europeo, Giorgio Gori relatore del regolamento dell’Agenzia UE per i servizi spazialiGiorgio Gori sarà relatore del regolamento per istituire un atto costitutivo autonomo per l'Agenzia dell'Unione europea per i servizi spaziali, l’EUSPA. bergamonews.it Giorgio Gori (PD/S&D) nominato relatore del regolamento costitutivo per l’Agenzia europea dei servizi spazialiBruxelles - Giorgio Gori, europarlamentare del PD/S&D sarà relatore ombra del regolamento per istituire un atto costitutivo autonomo per l'Agenzia ... eunews.it