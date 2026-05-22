Caso famiglia del bosco arriva la relazione che può cambiare tutto ora
Gli ispettori del ministero della Giustizia stanno completando la relazione sull’attività dei magistrati coinvolti nel caso famiglia del bosco. L’analisi sarà presto inviata al Guardasigilli, che deciderà se adottare provvedimenti o meno. La documentazione riguarda le procedure seguite durante le indagini e le decisioni giudiziarie prese in questo procedimento. La relazione finale potrebbe influenzare eventuali azioni successive da parte dell’autorità competente.
Roma - Gli ispettori del ministero della Giustizia stanno ultimando il dossier sull’operato dei magistrati, poi la valutazione passerà al Guardasigilli Carlo Nordio per le eventuali decisioni. È attesa entro sabato la relazione degli ispettori del ministero della Giustizia sulla vicenda della cosiddetta famiglia del bosco, il caso che nelle ultime settimane ha acceso il dibattito pubblico e politico attorno all’operato della magistratura. Il documento, secondo quanto riferito da fonti informate, dovrebbe essere depositato tra domani e dopodomani. Al centro degli accertamenti c’è la verifica della regolarità dell’attività svolta dai magistrati che si sono occupati del procedimento. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Famiglia nel bosco, il Tribunale rinvia la decisione - Vita in Diretta 16/12/2025
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