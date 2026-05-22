Gli ispettori del ministero della Giustizia stanno completando la relazione sull’attività dei magistrati coinvolti nel caso famiglia del bosco. L’analisi sarà presto inviata al Guardasigilli, che deciderà se adottare provvedimenti o meno. La documentazione riguarda le procedure seguite durante le indagini e le decisioni giudiziarie prese in questo procedimento. La relazione finale potrebbe influenzare eventuali azioni successive da parte dell’autorità competente.

Roma - Gli ispettori del ministero della Giustizia stanno ultimando il dossier sull’operato dei magistrati, poi la valutazione passerà al Guardasigilli Carlo Nordio per le eventuali decisioni. È attesa entro sabato la relazione degli ispettori del ministero della Giustizia sulla vicenda della cosiddetta famiglia del bosco, il caso che nelle ultime settimane ha acceso il dibattito pubblico e politico attorno all’operato della magistratura. Il documento, secondo quanto riferito da fonti informate, dovrebbe essere depositato tra domani e dopodomani. Al centro degli accertamenti c’è la verifica della regolarità dell’attività svolta dai magistrati che si sono occupati del procedimento. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Caso famiglia del bosco, arriva la relazione che può cambiare tutto ora

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Famiglia nel bosco, il Tribunale rinvia la decisione - Vita in Diretta 16/12/2025

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