Una famiglia si trova nel bosco per un incontro segreto tra padre e altri membri. La situazione riguarda un momento di distensione e mediazione, con l’obiettivo di favorire un dialogo tra le parti. La vicenda della famiglia rimane aperta e ancora in corso, senza una conclusione definitiva. La situazione si svolge in un contesto di confronto e tentativi di ricostruzione.

Distensione. Mediazione. Apertura. Insomma, dialogo. Non si è conclusa la vicenda della “famiglia del bosco”: loro, i tre piccoli Birmingham - Trevallion, sono ancora della casa protetta di Vasto (e anche questo è un elemento positivo, dopo ci arriviamo), mentre babbo Nathan è ospite per qualche giorno nella “casetta di nonna Gemma” che gli ha messo a disposizione un ristoratore del posto e mamma Catherine è al casorisoluta, più ferma: mica è un caso, a ben vedere, che in questa storia infinita sia venuta la famiglia di lei a dar man forte, non quella di Nat. Ma va bene così, anzi forse è pure meglio: perché finalmente, dopo settimane di tiremmolla, dopo gli appelli, le discussioni, i pianti in tivù e le accuse sui social, ora si è a un passo dalla soluzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, l'incontro segreto del padre: perché può cambiare tutto

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, incontro segreto! La decisione del padre: cambia tuttoIl caso della famiglia nel bosco registra un passaggio rilevante nei rapporti tra i genitori e le istituzioni, con possibili ricadute sul percorso...

Famiglia nel bosco, “incontro segreto” e svolta: la decisione del padrePer mesi è sembrata una storia senza uscita: paura, diffidenza, accuse, fughe e quel muro altissimo alzato contro “le istituzioni”.

La Renaissance française : de Léonard de Vinci à Henri IV - Laissez-vous guider - Stephane Bern - MG

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia nel bosco l'incontro segreto...

Temi più discussi: Famiglia del bosco, Terragni: Ho incontrato i bambini. Sono traumatizzati; La famiglia nel bosco tra modelli non convenzionali e superiore interesse del minore; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Famiglia nel bosco: una sentenza che non giudica l’amore, ma ne ridefinisce i confini.

Famiglia nel bosco, scontro totale tra assistenti sociali e Garante dell'Infanzia: scambio di accuse pubblicheScontro sul caso famiglia nel bosco: gli assistenti sociali replicano alle accuse di Marina Terragni parlando di gogna La garante risponde ... virgilio.it

Famiglia del bosco, è tutti contro tutti. L'assistente sociale denuncia i genitoriAccusa gli avvocati di violenza privata per averle impedito di svolgere la perizia ... msn.com

Famiglia di Marnate a Doha racconta la paura e le difficoltà vissute durante le allerte missilistiche. facebook

Famiglia nel bosco, i gesti e le parole di pace di papà Nathan, la buonanotte di Massimo Gramellini x.com