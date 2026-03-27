Ora legale tutto l’anno | la decisione che può cambiare sonno energia e vita degli italiani

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, gli italiani sposteranno le lancette dell’orologio avanti di un’ora, segnando il ritorno dell’ora legale. Questa modifica oraria rimarrà in vigore per tutto l’anno, senza più cambi stagionali. Le persone dovranno regolare gli orologi e prepararsi a una nuova routine, con ripercussioni su sonno, energia e quotidianità.

Quando cambia l’ora e cosa bisogna fare. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’ ora legale. Alle 2:00 le lancette andranno spostate avanti di un’ora, segnando ufficialmente l’ingresso nella stagione dei pomeriggi più lunghi e luminosi. Un gesto semplice, quasi automatico, ma che ogni anno riaccende una discussione mai davvero chiusa. Perché l’ora legale divide ancora oggi. Da una parte c’è chi la considera un vantaggio concreto. Più luce nel tardo pomeriggio significa più tempo all’aperto, maggiore socialità e, soprattutto, un risparmio energetico documentato. I dati parlano chiaro: negli ultimi vent’anni, in Italia, il sistema dell’ora legale ha consentito di risparmiare miliardi di kilowattora e oltre due miliardi di euro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Torna l’ora legale 2026: quando scatta e come spostare le lancette. Ecco perché potrebbe essere l’ultima voltaLancette avanti di un'ora nella notte tra 28 e 29 marzo. Avviata indagine parlamentare sull'ora legale permanente. ilfattoquotidiano.it

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