Caso Equalize nuove rivelazioni dell’hacker Calamucci ai pm | Due Israeliani ci offrirono dati del governo iraniano sulle importazioni di petrolio embargato

Un hacker ha rivelato ai pm che due israeliani hanno offerto dati del governo iraniano sulle importazioni di petrolio sotto embargo. Le informazioni sarebbero state ottenute dai file degli 007 israeliani e sono state trasmesse a vertici di Eni, manager di Barilla e altri interessati a questioni di eredità legate a Ricky Tognazzi. Le indagini coinvolgono anche l’ex compagno di Daniela Santanchè, coimputato a Milano.

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Dai file degli 007 israeliani ai vertici di Eni, dai manager della Barilla agli interessati all’eredità di Ricky Tognazzi (sui beni del padre Ugo), fino alle vicende dell’ex compagno (e coimputato a Milano) di Daniela Santanchè. C’è di tutto nei nuovi verbali che sta riempiendo Nunzio Samuele Calamucci, l’hacker che ha deciso di collaborare con i magistrati della procura di Milano, Francesco De Tommasi ed Eugenio Fusco, che stanno tentando di fare luce sui traffici della società Equalize, di proprietà dell’ex presidente di Fondazione Fiera, Enrico Pazzali. Una maxi-inchiesta, la cui seconda tranche è stata chiusa nelle scorse settimane a carico di 81 persone: tra loro ancora il presunto “capo” Pazzali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Equalize, nuove rivelazioni dell’hacker Calamucci ai pm: “Due Israeliani ci offrirono dati del governo iraniano sulle importazioni di petrolio embargato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Equalize, “mercato degli Sdi” e nuove rivelazioni di Calamucci: inchiesta e protagonistiNuovi verbali, nuovi nomi e soprattutto nuovi scenari nell’inchiesta milanese sulle presunte cyber spie di Equalize,la società investigativa... Usa valutano l’occupazione dell’isola di Kharg, snodo chiave del petrolio iranianoGli Stati Uniti starebbero valutando un’operazione diretta contro l’Iran che potrebbe segnare una svolta nella guerra: l’occupazione o il blocco... LE NUOVE RIVELAZIONI DI CALAMUCCI: GLI ISRAELIANI COMMISSIONAVANO LAVORI A DE MARZIO CHE A SUA .. x.com Inchiesta dossieraggi Equalize, nuove società indagate: tra loro Eni, Luxottica, Barilla, Erg e HeinekenEni, Luxottica, Barilla, Erg e Heineken. Sono circa una ventina le società indagate dalla procura di Milano nell'inchiesta sui presunti dossieraggi del ... fanpage.it Caso Equalize, la Procura di Milano indaga venti società: da Eni a Luxottica allo studio legale DentonsVenti tra multinazionali e studi legali indagati per la legge 231: ecco chi ha commissionato dossier illegali a Equalize ... ilfattoquotidiano.it