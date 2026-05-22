Caso Epstein l’ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm | dall’indagine delle autorità britanniche spunta la nuova accusa di presunti reati sessuali

L’ex principe Andrea si trova di nuovo sotto indagine da parte dei pubblici ministeri. Le autorità britanniche hanno aperto un nuovo fascicolo riguardante presunti reati sessuali, collegati a un caso già noto. La notizia è stata diffusa da Sky News UK e riguarda un’indagine in corso che coinvolge l’ex membro della famiglia reale. Finora non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse né sulle prove raccolte, e l’intera vicenda si sta sviluppando nel rispetto delle procedure legali.

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Caso Epstein, l'ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall'indagine britannica spunta la nuova accusa di presunti reati sessuali Piove sul bagnato per l’ex principe Andrea. Secondo quanto riportato da Sky News Uk, nell’ambito delle indagini della polizia britannica sulle frequentazioni del fratello minore di re Carlo con il defunto e controverso magnate americano Jeffrey Epstein, il duca di York sarebbe nuovamente finito nel mirino degli inquirenti. Su di lui, infatti, penderebbe una nuova accusa legata a presunti reati sessuali denunciati da una donna. Accuse pesanti e ancora tutte da dimostrare che, secondo l’emittente televisiva, starebbero spingendo gli investigatori a cercare testimonianze di altre potenziali vittime. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Epstein, l’ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall’indagine delle autorità britanniche spunta la nuova accusa di presunti reati sessuali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il caso Epstein si estende: Andrea indagato per abuso di ufficio e presunti rapporti con una ragazza Sullo stesso argomento Caso Epstein, l’ex principe Andrea indagato per sospetti reati sessualiLa polizia del Regno Unito sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, per sospetti reati sessuali. Caso Epstein, indagini sull’ex principe Andrea per sospetti reati sessuali: “Chi sa, si faccia avanti”Ancora guai per Andrea Mountbatten-Windsor, fratello minore di Re Carlo d'Inghilterra: sarebbe in corso una indagine anche per sospetti reati... Caso #Epstein, #Andrea d'Inghilterra indagato per sospetti reati sessuali dopo la denuncia di una donna. Lo riportano alcuni media britannici. Finora l'ex Principe è stato indagato, in relazione allo scandalo, per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubbl x.com Gli Stati Uniti annunciano un caso penale contro l'ex presidente cubano Raúl Castro reddit Caso Epstein: ex principe Andrea investigato anche per sospetti reati sessualiLe nuove indagini sono partite dalle dichiarazioni di una donna che sarebbe stata portata a Windsor nel 2010 per fini sessuali. Finora Andrea è stato indagato solo per cattiva condotta in ufficio pubb ... ilsole24ore.com Caso Epstein, l’ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall’indagine delle autorità britanniche spunta la nuova accusa di presunti reati sessualiCaso Epstein, l'ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall'indagine britannica spunta la nuova accusa di presunti reati sessuali ... lanotiziagiornale.it