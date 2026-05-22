Caso Epstein l’ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm | dall’indagine delle autorità britanniche spunta la nuova accusa di presunti reati sessuali

Da lanotiziagiornale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex principe Andrea si trova di nuovo sotto indagine da parte dei pubblici ministeri. Le autorità britanniche hanno aperto un nuovo fascicolo riguardante presunti reati sessuali, collegati a un caso già noto. La notizia è stata diffusa da Sky News UK e riguarda un’indagine in corso che coinvolge l’ex membro della famiglia reale. Finora non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse né sulle prove raccolte, e l’intera vicenda si sta sviluppando nel rispetto delle procedure legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Caso Epstein, l'ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall'indagine britannica spunta la nuova accusa di presunti reati sessuali Piove sul bagnato per l’ex principe Andrea. Secondo quanto riportato da Sky News Uk, nell’ambito delle indagini della polizia britannica sulle frequentazioni del fratello minore di re Carlo con il defunto e controverso magnate americano Jeffrey Epstein, il duca di York sarebbe nuovamente finito nel mirino degli inquirenti. Su di lui, infatti, penderebbe una nuova accusa legata a presunti reati sessuali denunciati da una donna. Accuse pesanti e ancora tutte da dimostrare che, secondo l’emittente televisiva, starebbero spingendo gli investigatori a cercare testimonianze di altre potenziali vittime. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

caso epstein l8217ex principe andrea di nuovo nel mirino dei pm dall8217indagine delle autorit224 britanniche spunta la nuova accusa di presunti reati sessuali
© Lanotiziagiornale.it - Caso Epstein, l’ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall’indagine delle autorità britanniche spunta la nuova accusa di presunti reati sessuali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il caso Epstein si estende: Andrea indagato per abuso di ufficio e presunti rapporti con una ragazza

Video Il caso Epstein si estende: Andrea indagato per abuso di ufficio e presunti rapporti con una ragazza

Sullo stesso argomento

Caso Epstein, l’ex principe Andrea indagato per sospetti reati sessualiLa polizia del Regno Unito sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, per sospetti reati sessuali.

Caso Epstein, indagini sull’ex principe Andrea per sospetti reati sessuali: “Chi sa, si faccia avanti”Ancora guai per Andrea Mountbatten-Windsor, fratello minore di Re Carlo d'Inghilterra: sarebbe in corso una indagine anche per sospetti reati...

caso epstein caso epstein l exCaso Epstein: ex principe Andrea investigato anche per sospetti reati sessualiLe nuove indagini sono partite dalle dichiarazioni di una donna che sarebbe stata portata a Windsor nel 2010 per fini sessuali. Finora Andrea è stato indagato solo per cattiva condotta in ufficio pubb ... ilsole24ore.com

caso epstein caso epstein l exCaso Epstein, l’ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall’indagine delle autorità britanniche spunta la nuova accusa di presunti reati sessualiCaso Epstein, l'ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall'indagine britannica spunta la nuova accusa di presunti reati sessuali ... lanotiziagiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web