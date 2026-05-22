La polizia britannica ha avviato un’indagine sull’ex principe Andrea in relazione alla vicenda Epstein. Le autorità hanno richiesto ai testimoni di presentarsi per fornire eventuali testimonianze sui sospetti reati, che includono anche accuse di cattiva condotta sessuale. L’indagine si concentra sulle attività dell’ex membro della famiglia reale associate alla vicenda Epstein. Finora, non ci sono state imputazioni formali né accuse ufficiali contro l’ex principe.

La vicenda Epstein. La polizia britannica ha fatto appello a testimoni nelle indagini sui potenziali reati commessi dall’ex principe Andrea, inclusa la cattiva condotta sessuale. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caso Epstein, la polizia britannica indaga sull'ex principe Andrea

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