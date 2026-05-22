La polizia britannica ha pubblicato un appello pubblico per raccogliere testimonianze relative alle accuse contro l'ex principe Andrea, che includono sospetti di cattiva condotta sessuale. Le autorità stanno cercando persone che possano fornire informazioni utili per le indagini in corso. Finora non sono state rese note altre dettagli o dettagli sui possibili reati coinvolti. La richiesta di testimonianze si inserisce in un procedimento legale ancora in fase di sviluppo.

La polizia britannica ha fatto appello a testimoni nelle indagini sui potenziali reati commessi dall‘ex principe Andrea, inclusa la cattiva condotta sessuale. La polizia della Thames Valley ha anche affermato di essere stata in contatto con gli avvocati di una donna che sostiene di essere stata portata in un luogo a Windsor nel 2010 per scopi sessuali. “Se desidera denunciare l’accaduto alla polizia, ciò verrà preso sul serio e gestito con cura, sensibilità e rispetto per la sua privacy”, ha affermato la polizia in una nota. L’avvocato della Florida Brad Edwards ha dichiarato alla BBC a gennaio di rappresentare una donna che ha avuto un... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, la polizia britannica cerca testimoni per le indagini sull'ex principe Andrea

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