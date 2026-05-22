In un procedimento giudiziario legato al caso di Chiara Poggi, la difesa dell’indagato ha focalizzato l’attenzione su alcuni dettagli specifici. Tra questi, la larghezza del piede e il modo in cui potrebbe influire sull’identificazione delle impronte lasciate sulla scena del crimine. Inoltre, si discute dell’autenticità dello scontrino di Vigevano, che potrebbe mettere in discussione l’alibi dell’indagato. Questi elementi sono al centro delle argomentazioni presentate durante le ultime udienze.

? Punti chiave Come può la larghezza del piede escludere l'indagato dalle impronte?. Perché lo scontrino di Vigevano mette in crisi l'alibi di Sempio?. Cosa rivela il DNA trovato sotto le unghie della vittima?. Chi ha fornito lo scontrino per coprire gli spostamenti del giovane?.? In Breve Difesa punta su incompatibilità tra piede largo di Sempio e impronte Frau 42.. Test della camminata verificherà la compatibilità biomeccanica con le 25 impronte rilevate.. Ex pompiere indaga sulla veridicità dello scontrino per l'alibi del 13 agosto 2007.. DNA sotto le unghie della vittima risulta riconducibile al ceppo familiare di Sempio.. A Garlasco, la... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Chiara Poggi: difesa Sempio punta sul dettaglio delle calzature

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Chi ha ucciso Chiara Poggi e chi c'era sulla scena del crimine - Porta a porta 10/12/2025

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