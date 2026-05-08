Durante l'indagine, sono state ascoltate alcune intercettazioni in cui Andrea Sempio viene menzionato. Inoltre, è stato trovato un dispositivo USB che contiene video relativi a Chiara Poggi. Questi video sono stati sequestrati e sono al centro delle verifiche degli inquirenti. La procura ha acquisito anche la pendrive come elemento probatorio nel procedimento in corso.

Tra gli elementi in mano alla procura di Pavia nella nuova indagine sul delitto di Garlasco c’è anche una chiavetta Usb, che Chiara Poggi usava per i suoi file personali. Secondo gli inquirenti, su questa memoria transitarono alcuni dei video intimi della ragazza e del fidanzato Alberto Stasi. Filmati “dentro la penna” che Andrea Sempio avrebbe visto, come sembra dire nell’intercettazione del 14 aprile. Secondo l’accusa, in quel momento non si sapeva ancora nulla della pendrive, che era risultata vuota a una prima analisi nel 2007. Garlasco, la chiavetta Usb che accusa Andrea Sempio I video di Chiara Poggi La difesa di Sempio: "Pendrive notizia che circolava dal 2009" Garlasco, la chiavetta Usb che accusa Andrea Sempio C’è una pendrive al centro delle accuse ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio intercettato e il dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara Poggi

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