A Garlasco si apre un nuovo capitolo nel caso legato alla morte di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito da un video con l’intercettazione dell’epoca, Andrea Sempio avrebbe chiamato Chiara prima del delitto. La conversazione, che include anche riferimenti a un dettaglio con una persona chiamata Stasi, si inserisce nel quadro investigativo portando alla luce nuovi aspetti dell’episodio.

Svolta a Garlasco: in un'intercettazione rivela Andrea Sempio parla del rifiuto di Chiara Poggi e conferma di aver visto i filmati intimi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio avrebbe chiamato Chiara Poggi prima del delitto: il dettaglio sul video con Stasi

Garlasco, Andrea Sempio prepara la strategia difensiva - Vita in diretta 12/12/2025

Notizie correlate

Garlasco, Andrea Sempio parla al Tg1. La rivelazione sul video di Chiara Poggi e Alberto StasiA quasi vent’anni dal delitto che ha sconvolto l’Italia, il caso di Garlasco torna a occupare il centro della scena mediatica.

Garlasco, la Procura è certa: così Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi. Ecco a quanto ammonterebbe il risarcimento per Alberto StasiL’invito a comparire in Procura a Pavia per Andrea Sempio rappresenta l’ultimo atto prima della chiusura definitiva delle indagini.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Delitto di Garlasco, la svolta della procura: Ecco perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi; Quarto Grado: Garlasco: nuove accuse ad Andrea Sempio, ha ucciso Chiara Poggi dopo un rifiuto Video; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile.

Delitto Garlasco, Sempio non risponde. Marco Poggi: Con lui mai visti video di Chiara LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, testimonianza Marco Poggi finita dopo due ore. Sempio ancora dai pm LIVE ... tg24.sky.it

Garlasco, Marco Poggi ai pm: 'Mai visto con Andrea Sempio il video intimo di Chiara'Dopo quasi quattro ore, Andrea Sempio ha lasciato la Procura di Pavia. ansa.it

I pm di Pavia hanno svelato le "carte" dell’accusa ad Andrea Sempio durante l’interrogatorio in cui l’indagato è rimasto in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. A quanto si apprende, il procuratore aggiunto Stefano Civardi con le pm Valentina D - facebook.com facebook

La versione di Marco Poggi, fratello di Chiara, resta identica e difende Andrea Sempio: mai visto i video intimi tra la ventiseienne e il fidanzato Alberto Stasi presenti nel pc di casa Poggi al quale l'allora 19enne e l'amico avevano libero accesso. Davanti ai p x.com