Le autorità hanno emesso cinque fermi nel caso dell'omicidio di un uomo di 35 anni, originario del Mali, avvenuto all'alba di sabato scorso in piazza Fontana a Taranto. Quattro delle persone arrestate sono minorenni. Le indagini continuano per chiarire le circostanze dell’evento e identificare eventuali complici. La vicenda ha suscitato l’attenzione delle forze dell'ordine e della comunità locale.

AGI - Svolta nelle indagini sull' omicidio di Sako Bakari, il bracciante agricolo di 35 anni originario del Mali ucciso all'alba di sabato scorso in piazza Fontana, nel cuore della città vecchia di Taranto. Gli agenti della Squadra Mobile, diretti dal vice questore Antonio Serpico, hanno eseguito il fermo di cinque giovani: un maggiorenne di 20 anni e quattro minorenni (due di 15 e due di 17 anni). L'accusa per il gruppo è di omicidio aggravato da futili motivi. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, coordinati dalla Procura ordinaria e dalla Procura per i minorenni, sarebbe stato uno dei quindicenni a sferrare i colpi letali all'addome e al torace utilizzando un cacciavite o un coltello.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Omicidio Sako Bakari, cinque fermi. Quattro sono minori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Per l’omicidio del bracciante Bakari Sako fermati cinque giovanissimi a TarantoSecondo quanto ricostruito dagli inquirenti è stato un ragazzo di 15 anni (ne compirà 16 tra qualche giorno) a sferrare i fendenti all’addome di...

Ucciso all'alba dal branco, disposti 5 fermi per l'omicidio di Bakary Sako: quattro sono minorenniCinque fermi per il brutale omicidio di Bakary Sako, il 35enne del Mali assassinato in piazza Fontana all'alba di sabato scorso a Taranto.

Argomenti più discussi: Piazza Fontana, la morte di Sako e la domanda che fa paura: cosa stiamo diventando?; Taranto, omicidio in piazza Fontana: 35enne ucciso con un cacciavite; Omicidio in Piazza Fontana, Sako assassinato mentre andava al lavoro. Ora è caccia al branco di giovanissimi; Omicidio a Taranto, Babele 'lavoratore irreprensibile ucciso senza motivo'.

Svolta sull’omicidio di Bakari Sako a Taranto: I colpi mortali sferrati da un 15enne. Fermati 4 giovanissimi. Un altro è ricercatoSono accusate di omicidio aggravato dai futili motivi. Un video trasmesso dal Tg1 mostra le immagini degli ultimi istanti di vita del bracciante ... quotidiano.net