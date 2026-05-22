Casnigo il progetto INES | l’eredità di Ines per i giovani e le donne

A Casnigo è stato avviato il progetto I.N.E.S., un'iniziativa che si propone di trasformare un’eredità privata in un servizio destinato ai giovani e alle donne del territorio. La gestione dei laboratori dedicati ai bambini viene affidata a un ente locale, che si occupa dell’organizzazione e delle attività pratiche. La domanda principale riguarda la modalità con cui questa eredità viene resa accessibile alla comunità e chi si occupa concretamente della realizzazione delle attività per i più piccoli.

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? Domande chiave Come può un'eredità privata diventare un servizio pubblico per il territorio?. Chi gestisce concretamente i laboratori per i bambini di Casnigo?. Come viene garantita l'integrazione delle madri straniere nel borgo?. Perché il supporto al babysitting è fondamentale per questo progetto?.? In Breve Gestione affidata alla San Vincenzo di Casnigo dal 2018 con supporto Fondazione Bergamasca.. Spazio compiti accoglie 37 alunni della scuola primaria con volontari e insegnanti.. Corsi di italiano coinvolgono 15 donne straniere con servizio babysitting dedicato.. Walter e Ortensia Imberti coordinano l'iniziativa insieme a Benedetta Franchina e Giuseppe Foresti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casnigo, il progetto I.N.E.S.: l’eredità di Ines per i giovani e le donne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Progetto I.N.E.S.: a Casnigo la cura di Ines Magnani diventa impegno comunitarioSpazio compiti e laboratori per i più piccoli, scuola di italiano per donne straniere: Fondazione della Comunità Bergamasca sostiene un’alleanza... Amministrative a Guardia, Ceniccola punta su giovani e donne con un progetto nuovoAlle porte delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, in un quadro ancora in divenire, emerge la prima certezza: un movimento che vuole...