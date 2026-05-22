Casi Hantavirus in aumento positivo membro dell' equipaggio della MV Hondius sbarcato in Spagna | 12 contagi

Negli ultimi giorni si è registrato un aumento dei casi di Hantavirus, con un nuovo positivo tra i membri dell'equipaggio di una nave da crociera sbarcato in Spagna. Complessivamente, i contagi sono saliti a 12, coinvolgendo persone che si trovavano a bordo della MV Hondius. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avviato le procedure di controllo e verifica sui soggetti coinvolti. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali e i passeggeri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui