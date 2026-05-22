Casi Hantavirus in aumento positivo membro dell' equipaggio della MV Hondius sbarcato in Spagna | 12 contagi

Da virgilio.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si è registrato un aumento dei casi di Hantavirus, con un nuovo positivo tra i membri dell'equipaggio di una nave da crociera sbarcato in Spagna. Complessivamente, i contagi sono saliti a 12, coinvolgendo persone che si trovavano a bordo della MV Hondius. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avviato le procedure di controllo e verifica sui soggetti coinvolti. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali e i passeggeri.

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Salgono a 12 i casi, tra sospetti e confermati, legati all’epidemia di Hantavirus. Un membro dell’equipaggio della nave da crociera MV Hondius, sbarcato inizialmente a Tenerife e successivamente rimpatriato nei Paesi Bassi, è risultato positivo al test. L’uomo si trovava in quarantena domiciliare e, dopo il riscontro della positività, è stato ricoverato in ospedale in isolamento a scopo precauzionale. Casi Hantavirus in aumento: cosa sta succedendo Il bilancio attuale, confermato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, registra anche 3 decessi. Come riporta il Corriere della Sera, non si sono verificati nuovi decessi dopo il 2 maggio, giorno in cui l’epidemia è stata ufficialmente segnalata per la prima volta all’Oms. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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