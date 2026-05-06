Rifiuti smaltiti illecitamente nei canali esterni | nei guai un' azienda a Capaccio il sequestro

Da salernotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azienda di Capaccio si trova sotto indagine dopo che sono stati scoperti rifiuti smaltiti illegalmente nei canali esterni. L'operazione è stata condotta dal Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum, con il supporto dell’Arpac e del personale tecnico delle Guardie Giurate Ambientali dell’Accademia Kronos APS. È stato disposto il sequestro dell’area interessata, a seguito delle verifiche sulle modalità di gestione dei rifiuti.

Importante operazione finalizzata a contrastare l’illecito smaltimento di rifiuti da parte del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum, dal personale dell’Arpac e del personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS, a Capaccio. Alcune settimane fa.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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