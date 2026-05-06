Rifiuti smaltiti illecitamente nei canali esterni | nei guai un' azienda a Capaccio il sequestro

Un'azienda di Capaccio si trova sotto indagine dopo che sono stati scoperti rifiuti smaltiti illegalmente nei canali esterni. L'operazione è stata condotta dal Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum, con il supporto dell’Arpac e del personale tecnico delle Guardie Giurate Ambientali dell’Accademia Kronos APS. È stato disposto il sequestro dell’area interessata, a seguito delle verifiche sulle modalità di gestione dei rifiuti.

Importante operazione finalizzata a contrastare l’illecito smaltimento di rifiuti da parte del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum, dal personale dell’Arpac e del personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS, a Capaccio. Alcune settimane fa.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Gestione illecita dei rifiuti: maxi sequestro in un'azienda, imprenditrice nei guaiIspezione congiunta di Polfer e Arpa in un impianto di Torbole Casaglia: trovati stoccaggi non autorizzati, emissioni irregolari e oltre 300... Sequestro di rifiuti pericolosi presso un’impresa calzaturiera: nei guai titolare e maxi multa | FOTOControlli straordinari dei Carabinieri Forestale di Marcianise sul territorio: sequestrato cumulo di rifiuti speciali e denunciato il titolare I... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tecnologie e protocolli per il ripristino ambientale e la gestione dei siti orfani; In ricordo di Roberto Mancini. Rifiuti smaltiti illegalmente e abusi edilizi: quattro denunce in provincia di AvellinoNell’ambito di servizi congiunti disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, sono stati eseguiti mirati controlli finalizzati alla veri ... irpinianews.it Gestione illecita di rifiuti, sequestrata autocarrozzeria al Quadrivio SpinasantaAl titolare, che è stato denunciato a piede libero, viene contestato il reato di gestione illecita di rifiuti speciali ... grandangoloagrigento.it Si avvicina la scadenza annuale per la presentazione telematica del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), l'adempimento con cui le imprese comunicano all'autorità competente i dati relativi ai rifiuti prodotti, stoccati e smaltiti nel corso dell'anno p - facebook.com facebook