Case di lusso e boom di transazioni | Stranieri cercano case per vivere a Milano Effetto ‘legge Ronaldo’? Non solo

A Milano si registra un incremento di transazioni immobiliari di case di lusso, con un numero crescente di acquirenti internazionali che acquistano proprietà non solo per investimento, ma anche con l’intenzione di stabilirsi in città. Questo fenomeno è stato notato da operatori del settore che lavorano nel segmento più esclusivo del mercato immobiliare. La tendenza si manifesta con maggiore frequenza rispetto agli anni precedenti e riguarda sia appartamenti che ville di alta gamma.

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