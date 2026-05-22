Case di lusso e boom di transazioni | Stranieri cercano case per vivere a Milano Effetto ‘legge Ronaldo’? Non solo
A Milano si registra un incremento di transazioni immobiliari di case di lusso, con un numero crescente di acquirenti internazionali che acquistano proprietà non solo per investimento, ma anche con l’intenzione di stabilirsi in città. Questo fenomeno è stato notato da operatori del settore che lavorano nel segmento più esclusivo del mercato immobiliare. La tendenza si manifesta con maggiore frequenza rispetto agli anni precedenti e riguarda sia appartamenti che ville di alta gamma.
Milano, 22 maggio 2026 – Il “fenomeno nuovo ”, osservato da chi storicamente opera nella fascia alta del mercato immobiliare, è l’ aumento di acquirenti internazionali che scelgono Milano non solo per investire denaro ma anche per viverci. Movimenti che si riflettono nei dati dell’ultimo report di Savills, colosso dei servizi immobiliari, su una fascia prime che non conosce crisi, ma registra piuttosto una domanda in costante aumento. “Milano – spiega Danilo Orlando, head of residential di Savills – si conferma tra i mercati prime più dinamici a livello europeo”. Che cosa emerge dai dati sulle compravendite? “Nel 2025 a Milano si sono registrate 204 transazioni di immobili sopra i due milioni di euro, con una crescita del 28% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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