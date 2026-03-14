Case di lusso la Tuscia conquista gli stranieri | boom di richieste tra Viterbo e lago di Bolsena

Negli ultimi mesi, tra Viterbo e il lago di Bolsena, si registra un aumento significativo di richieste di case di lusso da parte di acquirenti stranieri. Gli investitori internazionali mostrano un interesse crescente per il patrimonio immobiliare della zona, portando a un aumento delle transazioni in questa fetta di mercato. La domanda proveniente dall’estero si traduce in un incremento delle operazioni immobiliari nella regione.

La provincia si conferma la più desiderata dopo Roma, con una crescita netta dell'interesse internazionale per ville e casolari?L'interesse degli investitori internazionali per il patrimonio immobiliare della Tuscia registra una crescita netta. Secondo le ultime analisi del portale Gate-away.com relative al 2025, il territorio viterbese si consolida come la principale alternativa alla Capitale per quanto riguarda il mercato di fascia alta. Le richieste dall'estero per abitazioni di pregio nel Lazio sono aumentate del 48,2% e una quota significativa di questo interesse si concentra proprio tra il capoluogo e l'area del lago di Bolsena. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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