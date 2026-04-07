Nel Lago Patria si torna a denunciare la presenza di schiuma sulle rive, con l’acqua che appare scura e maleodorante. Le autorità continuano a segnalare problemi legati agli scarichi e alla mancanza di un impianto di depurazione funzionante all’idrovora. La situazione rimane preoccupante, con le sponde del lago che mostrano ancora segni evidenti di inquinamento.

Giugliano. Ancora una brutta immagine del Lago Patria: acqua scura, maleodorante e schiuma che si deposita ai bordi. Uno scenario che fa scattare di nuovo l’allarme inquinamento nel lago giuglianese. Una chiazza scura che si riversa anche in mare (tra Varcaturo e Ischitella) attraverso la foce. L’Ente Riserva si è subito attivato per chiedere dei controlli. Scarichi che sarebbero anche di tipo industriale, a partire dalla zona Asi di Giugliano, dove ormai da anni ci sarebbero importanti problemi di depurazione. Per fermare gli scarichi, si pensa ad un impianto di depurazione presso l’idrovora, il sistema che si occupa di sollevamento delle acque che arrivano dai campi e dai canali dei Regi Lagni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Schiuma nel Lago Patria, ancora allarme scarichi. “Serve impianto di depurazione all’idrovora”

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Danneggiato l'impianto elettrico: impianto di depurazione delle acque reflue in tiltDanneggiato l'impianto elettrico dell'impianto di depurazione delle acque reflue di contrada Cabibbi ad Alessandria della Rocca.