Castel Morrone scarichi di letame in fogna e abusi edilizi | sequestrata azienda e denunciato imprenditore

Nella zona di Castel Morrone, i carabinieri hanno sequestrato un’azienda coinvolta nello scarico di letame nelle fogne e hanno denunciato l’imprenditore responsabile. Durante le operazioni di controllo, sono stati riscontrati abusi edilizi legati alla stessa impresa. Le verifiche sono state condotte in seguito a segnalazioni e attività di monitoraggio sul territorio. L’azienda è stata posta sotto sequestro.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito delle attività di controllo e contrasto agli illeciti ambientali, che la Provincia di Caserta sta progressivamente intensificando su tutto il territorio in attuazione degli indirizzi impartiti dal presidente Anacleto Colombiano, la Polizia Provinciale di Caserta ha denunciato un imprenditore agricolo e posto sotto sequestro un’area di circa 1.500 metri quadrati nel Comune di Castel Morrone. A insospettire gli agenti, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, è stata la presenza di liquami provenienti da una fognatura comunale, riconducibili a scarichi di letame animale. Nel corso dell’intervento, effettuato anche con il supporto dei militari dell’Esercito Italiano, è emerso che l’intera struttura risultava abusivamente realizzata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castel Morrone, scarichi di letame in fogna e abusi edilizi: sequestrata azienda e denunciato imprenditore Articoli correlati Scarichi in fogna, sequestrata officina meccanica. Denunciato il titolareGli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, neo comandante del Corpo, hanno sequestrato a San... Inquinamento ambientale: denunciato imprenditore, sequestrata azienda conciariaL’attività investigativa messa in atto dai militari permetteva di accertare che tali reflui venivano scaricati direttamente nella pubblica fognatura... Contenuti e approfondimenti su Castel Morrone Costruiscono una strada abusiva in mezzo ai boschi di Castel Morrone: arrivano i carabinieriUna strada abusiva lunga 30 metri e larga 3 nei boschi di Castel Morrone, nel Casertano: arrivano i carabinieri e fermano tutto, denunciate tre persone. fanpage.it Esplode l’acquedotto e si trasforma in geyser: strade di fango a Castel Morrone (Caserta)Esplode una condotta dell'acquedotto campano, una delle principali condutture della provincia di Caserta, e si trasforma in un geyser, con getti d'acqua di quasi 20 metri d'altezza che hanno ... fanpage.it