Vandali colpiscono Casa Madiba squarciate le gomme delle auto | parte la raccolta fondi per ripartire

Nella notte tra sabato e domenica, si sono verificati danni alla sede di Casa Madiba a Rimini, con alcune auto parcheggiate che hanno subito lo squarcio delle gomme. La vicenda ha portato all’avvio di una raccolta fondi per coprire i costi di riparazione e ripristino. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione all’episodio.

Si segnalano danneggiamenti nella notte, tra sabato 28 e domenica 29 marzo, ai danni del network di Casa Madiba a Rimini. Ignoti hanno tagliato le gomme dell’auto utilizzata per le attività sociali e del mezzo che trasporta il forno della pizzeria sociale “Il Varco”, parcheggiati nel piazzale antistante agli spazi di Casa Don Gallo. Complessivamente sono sette le ruote rese inutilizzabili, con un danno che colpisce direttamente due strumenti considerati fondamentali per le attività di sostegno alle persone senza casa. L’auto viene infatti impiegata per accompagnamenti sanitari e sociali, oltre che per il ritiro degli alimenti e le attività legate al recupero dello spreco. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Vandali colpiscono Casa Madiba, squarciate le gomme delle auto: parte la raccolta fondi per ripartire Articoli correlati Cilavegna, gomme squarciate alle auto in sosta: denunciato 35enneCilavegna (Pavia), 8 febbraio 2026 - Atti vandalici, senza un apparente motivo, ma con danni per le vittime, forse scelte a caso. Secondigliano: raid contro la Polizia, squarciate le gomme di una volanteSecondigliano: atto intimidatorio contro il commissariato, danneggiate le ruote di una volante.