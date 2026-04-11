Per Fratelli d'Italia la Casa delle Donne è un ristorante | così la destra insulta chi aiuta le vittime di violenza

Un deputato di Fratelli d’Italia ha commentato la Casa internazionale delle donne, definendola semplicemente come un’associazione di sinistra che si occupa di ristorazione. La sua affermazione ha suscitato reazioni tra i colleghi di maggioranza, mentre altri hanno espresso critiche all’interpretazione del termine. La discussione si inserisce in un contesto più ampio di polemiche politiche riguardanti il ruolo delle organizzazioni che assistono le vittime di violenza e le loro attività.

Tra il plauso dei colleghi di maggioranza, il deputato di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini ha definito la Casa internazionale delle donne 'un'associazione di sinistra che fa ristorazione'. Un attacco politico a chi aiuta le donne vittime di violenza.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Abiti d'epoca e solidarietà, la boutique che aiuta le donne vittime di violenza trasloca in centro