Lunedì 30 marzo 2026 è stata presentata una relazione sui risultati ottenuti da Ater Verona nel periodo dal 2021 al 2026. Durante la conferenza stampa sono stati illustrati gli interventi effettuati sulla gran parte del patrimonio abitativo pubblico gestito dall’ente, con particolare attenzione alla riqualificazione di circa la metà delle unità abitative nel corso di cinque anni.

Adeguamento sismico ed efficienza energetica al centro del piano 2021-2026: investimenti complessivi per circa 140 milioni di euro Si è tenuta lunedì 30 marzo 2026 la conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti da Ater Verona nel quinquennio 2021-2026, un periodo caratterizzato da un’intensa attività di riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico. I dati illustrati delineano un intervento su larga scala che ha interessato oltre il 49% degli alloggi gestiti, pari a 2.497 unità, con un investimento complessivo di circa 140 milioni di euro. Il piano ha preso avvio a metà 2021, con l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, e si è sviluppato attraverso una serie di interventi distribuiti sul territorio provinciale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Ater Verona in cinque anni d'interventi ha riqualificato quasi metà del patrimonio abitativo

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