Carradori valuta i servizi sanitari | I Cau stanno funzionando in calo chi si rivolge al Pronto Soccorso

Il direttore generale dell'Ausl Romagna ha commentato l’andamento dei servizi sanitari, evidenziando che i Caus stanno funzionando e che il numero di persone che si rivolge al Pronto Soccorso è in calo. Durante la quarta riunione, sono stati forniti dati aggiornati sui flussi di accesso alle strutture sanitarie e sull’efficienza delle prestazioni offerte. La discussione ha coinvolto diversi aspetti della gestione sanitaria regionale, senza entrare nel dettaglio di cause o responsabilità specifiche.

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I servizi sanitari raccontati dal direttore generale di Ausl Romagna. Nel corso della quarta commissione consiliare dedicata alla sanità, Tiziano Carradori ha presentato ieri pomeriggio, al termine del consiglio comunale, un’analisi sullo stato dei servizi sanitari nel territorio, tema di per sé enciclopedico, premettendo che "gli ultimi 15 anni sono stati i più critici per il sistema sanitario nazionale", specie per il crescente divario tra bisogni e risorse disponibili. Sul piano dell’offerta ospedaliera, la Romagna si attesta su circa 3,7 posti letto per mille abitanti. Nel territorio cesenate si contano 787 posti letto tra pubblico e privato accreditato, con una presenza del privato superiore di circa il 15% rispetto alla media regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carradori valuta i servizi sanitari: "I Cau stanno funzionando, in calo chi si rivolge al Pronto Soccorso" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Donna di 78 anni cade e dopo 10 ore al Pronto soccorso si rivolge a una struttura privata. Aveva le costole fratturateSENIGALLIA - Una donna di 78 anni, trapiantata di fegato, rimasta per circa dieci ore al Pronto soccorso senza essere visitata, è poi tornata a casa... Pronto soccorso chiuso, Aragona: "Quando verrà aperto il Cau?"Sta meglio il bimbo di 4 anni colto da una grave crisi respiratoria lunedì sera e trasportato d’urgenza a Parma dopo essere arrivato con la mamma...