Pronto soccorso chiuso Aragona | Quando verrà aperto il Cau?

Un bambino di quattro anni è stato trasportato d’urgenza a Parma dopo aver avuto una grave crisi respiratoria lunedì sera. La madre aveva portato il bambino davanti al pronto soccorso dell’ospedale Franchini, che però era già chiuso da 15 minuti. Il pronto soccorso dell’ospedale, aperto dalle 8 alle 20, rimane chiuso in orari non specificati. La questione del riapertura del Cau di Aragona è al centro di discussioni.

Sta meglio il bimbo di 4 anni colto da una grave crisi respiratoria lunedì sera e trasportato d'urgenza a Parma dopo essere arrivato con la mamma davanti al pronto soccorso dell' ospedale Franchini, già chiuso da 15 minuti (è operativo dalle 8 alle 20). Non si spegne però la polemica su un presidio sanitario che, nelle ore notturne, continua a lasciare scoperta la Val d'Enza. All'attacco va il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Aragona. L'accaduto "mette in luce tutte le criticità del sistema sanitario regionale. da troppo tempo privo di visione e lungimiranza". Nel mirino finisce la scelta di non garantire una copertura notturna su Montecchio, decisione che Aragona definisce segno di una Regione incapace di dare risposte concrete ad un bisogno dei cittadini.