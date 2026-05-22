Durante un'operazione di polizia, gli attivisti sono stati fermati con le mani alzate mentre le forze dell'ordine hanno puntato le armi verso di loro. Le autorità hanno mantenuto una posizione di fermezza, senza permettere loro di abbassare le mani o di avvicinarsi. Tra i container coinvolti, si è verificata un'intercettazione che ha portato al sequestro di alcuni oggetti e documenti, senza che siano stati forniti dettagli specifici su cosa fosse esattamente stato trovato o su come si siano svolti i momenti successivi.

? Punti chiave Come hanno reagito le autorità quando gli attivisti alzavano le mani?. Cosa è successo esattamente tra i container durante l'intercettazione?. Chi ha utilizzato il numero personale del deputato durante l'arresto?. Quali procedure giustificheranno l'uso delle armi pesanti contro la flotta?.? In Breve Attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati dalle pattuglie israeliane presso i container.. Forze di sicurezza hanno intimato l'avanzamento agli attivisti con le mani alzate.. Carotenuto ha ricevuto comunicazioni dirette sul proprio numero personale durante l'operazione.. Le tattiche di contenimento fisico riguardano la gestione della flotta internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carotenuto: ‘Ci hanno puntato le armi mentre avevamo le mani in alto

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