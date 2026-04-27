La denuncia di Più Europa | Avevamo le bandiere dell' Ucraina ci hanno dato dei nazisti e hanno provato a intimidirci FOTO

Durante una manifestazione per il 25 aprile a Firenze, alcuni partecipanti portavano simboli legati all'Ucraina, ma sono stati accusati di essere nazisti e di essere stati oggetto di tentativi di intimidazione. La denuncia è arrivata da un gruppo politico che ha riferito di aver subito pressioni e atteggiamenti ostili da parte di altri presenti, che hanno cercato di scoraggiare chi portava simboli non conformi alle loro convinzioni. La vicenda è stata documentata anche con foto.

In occasione della manifestazione per il 25 aprile a Firenze “hanno provato a intimidire chi portava simboli diversi da quelli da loro consentiti, poiché non allineati ai loro dogmi ideologici. 'Nazisti', 'andate via', 'non lamentatevi se vi strappano le bandiere', ci hanno urlato”.È quanto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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