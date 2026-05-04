Francesca Nardi rapita sulla Flotilla | Senza vestiti e documenti ci hanno puntato le armi e fatto inginocchiare
Francesca Nardi, attivista coinvolta nella Global Sumud Flotilla sequestrata dall'esercito israeliano al largo della Grecia, ha raccontato la sua esperienza. Ha detto di essere stata trovata senza vestiti e documenti, con le armi puntate contro di lei, e di essere stata costretta ad inginocchiarsi. Durante l'intervista, ha dichiarato di non aver mai ricevuto spiegazioni sul motivo del fermo o sulla destinazione del convoglio.
L'intervista a Francesca Nardi, attivista della Global Sumud Flotilla sequestrata dall'esercito israeliano al largo della Grecia: “Non ci è stato mai detto nulla né dove stessimo andando né se fossimo in stato di arresto”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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