Francesca Nardi rapita sulla Flotilla | Senza vestiti e documenti ci hanno puntato le armi e fatto inginocchiare

Francesca Nardi, attivista coinvolta nella Global Sumud Flotilla sequestrata dall'esercito israeliano al largo della Grecia, ha raccontato la sua esperienza. Ha detto di essere stata trovata senza vestiti e documenti, con le armi puntate contro di lei, e di essere stata costretta ad inginocchiarsi. Durante l'intervista, ha dichiarato di non aver mai ricevuto spiegazioni sul motivo del fermo o sulla destinazione del convoglio.