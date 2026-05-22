Carol Tomasello trovata morta in casa a Milano indagato il compagno | verifiche sui presunti maltrattamenti

A Milano, è stata trovata senza vita in casa una donna, con il suo compagno iscritto nel registro degli indagati. La procura ha aperto un'inchiesta per verificare eventuali responsabilità legate alla sua morte e sta approfondendo anche eventuali maltrattamenti precedenti. Al momento, non sono state rese note altre dettagli sulla vicenda o sulle circostanze che hanno portato al decesso. La procura prosegue con le indagini per chiarire quanto accaduto.

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