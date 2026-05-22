Carol Tomasello trovata morta in casa a Milano indagato il compagno | verifiche sui presunti maltrattamenti
A Milano, è stata trovata senza vita in casa una donna, con il suo compagno iscritto nel registro degli indagati. La procura ha aperto un'inchiesta per verificare eventuali responsabilità legate alla sua morte e sta approfondendo anche eventuali maltrattamenti precedenti. Al momento, non sono state rese note altre dettagli sulla vicenda o sulle circostanze che hanno portato al decesso. La procura prosegue con le indagini per chiarire quanto accaduto.
La pm Alessia Menegazzo di Milano ha iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di morte come conseguenza di altro delitto il compagno di Carol Beatrice Tomasello. La modella 29enne si era tolta la vita in casa nel luglio del 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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