Una donna di 29 anni, ex modella, è stata trovata impiccata in un bagno di Milano. I genitori hanno chiesto chiarezza sulla vicenda, mentre le circostanze della sua morte sono ancora da chiarire. La vittima, nota per il suo aspetto affascinante e il sorriso sereno, aveva alle spalle un passato nel mondo della moda. La polizia sta indagando sulle ultime ore di Carol Tomasello.

Milano, 15 marzo 2026 – Carol è bella, grandi occhi neri, dolce sorriso, alle spalle un passato di indossatrice. Bella e fragile. Perché, Carol Beatrice Tomasello conclude un viaggio nella vita durato solo ventinove anni, impiccata nell’appartamento di via Brighenti che divide con il fidanzato? È il pomeriggio del 9 luglio 2023. I genitori vogliono sapere. Da quando hanno preso visione delle immagini del suo cellulare, non li abbandona il rovello che Carol abbia vissuto nell’infelicità lo scorcio finale della sua esistenza troppo breve, imprigionata nell’involucro di una relazione di coppia tossica, che abbia subito violenze fisiche e psicologiche dal compagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il suicidio di Carol Tomasello, l’ex modella 29enne trovata impiccata in bagno. Le ombre sulla sua ultima notte e l’appello dei genitori: “Vogliamo la verità”

Articoli correlati

Annabella trovata impiccata nel bosco I biglietti nello zaino e l'ipotesi suicidioIl suo corpo non era lontano dal punto dove aveva legato la bicicletta e dalla zona dove era stata cercata senza sosta per nove giorni.

Annabella Martinelli trovata impiccata nel Padovano: trovati nello zaino biglietti in cui annuncia il suicidioE’ stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso.