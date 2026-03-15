Carol Tomasello trovata morta in casa a 29 anni la procura apre un'inchiesta | l'ipotesi delle violenze

Carol Beatrice Tomasello, 29 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento a Milano nel 2023. La donna viveva con il suo compagno e la procura ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda. Al momento, si indaga anche sull'ipotesi di violenze. La polizia ha avviato le verifiche per accertare le circostanze della morte.

Carol Beatrice Tomasello, 29 anni, è stata trovata morta nel 2023 nell’appartamento dove viveva con il compagno a Milano. I genitori hanno chiesto nuovi accertamenti alla Procura. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Luana trovata morta in casa a 54 anni, era stata dimessa dall’ospedale il giorno prima: aperta un’inchiestaLa Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per fare luce sul decesso di Luana Ziggiotti, 54 anni. Trovata senza vita in casa, la Procura apre un'inchiesta: l'ipotesi è di omicidio colposoLa Procura di Forlì ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte di una 48enne, trovata senza vita... Contenuti e approfondimenti su Carol Tomasello Argomenti discussi: Il suicidio di Carol Tomasello, l’ex modella 29enne trovata impiccata in bagno. Le ombre sulla sua ultima notte e l’appello dei genitori: Vogliamo la verità; Il suicidio di Carol Tomasello l’ex modella 29enne trovata impiccata in bagno Le ombre sulla sua ultima notte e l’appello dei genitori | Vogliamo la verità. Il suicidio di Carol Tomasello, l’ex modella 29enne trovata impiccata in bagno. Le ombre sulla sua ultima notte e l’appello dei genitori: Vogliamo la veritàLa ragazza fu trovata senza vita nel suo appartamento di via Brighenti nel luglio 2023: il convivente quella notte non si accorse di nulla. Investigatori al lavoro sul cellulare e sulle ipotesi di vio ... ilgiorno.it