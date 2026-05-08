Caro sindaco ti scrivo | Per Viareggio sociale sicurezza e casa sono le attuali priorità

In vista delle prossime elezioni comunali, si apre una fase in cui i cittadini sono chiamati a esprimere il loro voto per scegliere il nuovo sindaco. La Nazione dedica questo periodo a riflettere su temi chiave come la sicurezza, le politiche sociali e l’edilizia abitativa, considerandoli tra le priorità per il futuro della città. Mentre si avvicinano le urne, si evidenzia l’importanza di un dibattito aperto e informato tra i cittadini e i candidati.

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Inizia oggi un nostro viaggio particolare in vista delle elezioni del nuovo sindaco. Un viaggio che La Nazione dedica ai cittadini chiamati ad esercitare, tra poco più di un paio di settimane, uno dei diritti costituzionali più importanti in una democrazia: il diritto di voto. Da oggi proporremo le interviste ad alcuni cittadini che con ruoli diversi sono impegnati in vari settori dal sociale al culturale, e non solo. I nostri interlocutori risponderanno ad alcune domande che riguardano le priorità che vorrebbero che i neoeletti sindaci affrontassero nei loro primi cento giorni di governo. Attilio Galli è un direttore di banca in pensione, e attualmente è il presidente della Fondazione Pezzini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caro sindaco ti scrivo : "Per Viareggio sociale, sicurezza e casa sono le attuali priorità" Notizie correlate L’idea, “Caro amico ti scrivo“... Nuove sfide, vecchie abitudiniIn un mondo sempre più connesso, la comunicazione tra pari, ovvero lo scambio di idee, conoscenze e supporto tra individui con esperienze, ruoli o... Quindici anni dopo l’omicidio di Vittorio Arrigoni, nel libro “Caro Vik ti scrivo” le lettere di Anna Maria Selini dall’illusione di Oslo al genocidio a GazaQuindici anni dopo l’omicidio di Vittorio, “Vik” Arrigoni” avvenuta la notte tra il 14 e il 15 aprile 2011 a Gaza City per mano di sedicenti...