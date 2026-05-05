Il ministro dell’energia ha annunciato una proposta che prevede l’inserimento di una clausola di salvaguardia nella normativa europea, consentendo di includere le spese legate alla gestione dei rincari energetici per i settori più colpiti. Inoltre, si propone l’introduzione di una tassa europea sugli extraprofitti delle aziende del settore energetico, con l’obiettivo di finanziare interventi di sostegno. Queste misure sono state presentate come strumenti temporanei per affrontare le difficoltà economiche causate dall’aumento dei prezzi dell’energia.

Far rientrare le spese per fronteggiare i rincari dei prezzi dell'energia a danno dei settori economici più colpiti nella clausola di salvaguardia Ue, che permette di deviare temporaneamente dai requisiti di bilancio, per sostenere le spese per la difesa. È questa la proposta centrale avanzata ieri dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti all'Eurogruppo. "Se la situazione dovesse continuare a peggiorare, sarebbe opportuno attivare una clausola di salvaguardia generale a livello Ue per ottenere maggiore spazio di bilancio. Se non si raggiungesse il consenso necessario per questa soluzione, un'attivazione coordinata delle clausole di salvaguardia nazionali rappresenterebbe la migliore alternativa, con un rigoroso impegno a mantenere la sostenibilità fiscale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Energia, la ricetta di Giorgetti: "Clausola di salvaguardia e tassa Ue sugli extraprofitti"

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