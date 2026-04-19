Caro carburante aumentano i prezzi dei cibi freschi

Da ilsole24ore.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo Assoutenti, l'aumento dei prezzi dei carburanti sta contribuendo a far salire anche i costi dei prodotti alimentari freschi. I trasporti, che dipendono dall'uso del carburante, incidono sui prezzi finali nei punti vendita. Questa situazione si riflette su un incremento dei prezzi di frutta, verdura e altri alimenti deperibili. La questione interessa sia i consumatori sia le attività commerciali che vendono prodotti freschi.

Il caro carburante torna a incidere sulla spesa delle famiglie e colpisce in particolare i prodotti alimentari freschi, cioè quelli che vengono trasportati su gomma e che risentono in modo diretto dell’andamento del gasolio. A segnalarlo è Assoutenti, che ha realizzato uno studio basato sui dati Istat per capire quali beni siano stati maggiormente interessati dai rincari dei carburanti legati alla situazione in Medio Oriente. Tra i prodotti alimentari, il rialzo più forte riguarda le melanzane, che nell’ultimo mese hanno registrato un aumento medio del 21,5% su base annua. Subito dopo si collocano i piselli, in crescita del 19,6%, e i frutti a bacche, come mirtilli, lamponi, more e ribes, che segnano un aumento del 16,3%.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

caro carburante aumentano i prezzi dei cibi freschi
© Ilsole24ore.com - Caro carburante, aumentano i prezzi dei cibi freschi

L'Auto Consuma Troppo La Causa SEGRETA che la Diagnosi NON VEDE.

Video L'Auto Consuma Troppo? La Causa SEGRETA che la Diagnosi NON VEDE.

Notizie correlate

Leggi anche: Voli, aumentano i prezzi per il caro-carburante: da Air France a Klm, ecco tutte le nuove tariffe (e da quando entreranno in vigore)

Caro carburante a Bari e in provincia, rialzo senza sosta dei prezzi: "Fino a 2,40 per diesel servito"Il quadro della situazione con il monitoraggio dell'Osservaprezzi sul sito del MInistero delle Imprese e del Made In Italy Non si arresta la corsa...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Caro carburanti, alle compagnie +88 milioni a settimana. Allo Stato +61 milioni; Aerei, tutte le strategie delle compagnie per difendersi dal caro carburante; Caro carburante, a rischio anche i traghetti per le isole (in particolare la Sardegna) se i prezzi non scendono; Caro carburante e tensioni globali: salgono i prezzi dei biglietti dei voli dopo averli già pagati.

caro carburante aumentano iCaro carburante, aumentano i prezzi dei cibi freschiSecondo Assoutenti, il caro carburante spinge in alto i prezzi dei prodotti freschi trasportati su gomma: melanzane +21,5%, piselli +19,6%, frutti di bosco +16,3%, zucchine +11,1%, limoni +10,8% e fra ... msn.com

caro carburante aumentano iCaro carburanti, schizzano i prezzi di frutta e verdura. Nel dettaglio, alimenti e aumentiAssoutenti ha realizzato uno studio sulla base dei dati Istat per fotografare quali beni siano stati più colpiti dai rincari dei listini alla pompa ... rainews.it

Trova facilmente notizie e video collegati.