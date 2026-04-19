caro carburante aumentano i prezzi dei cibi freschi

Secondo Assoutenti, l'aumento dei prezzi dei carburanti sta contribuendo a far salire anche i costi dei prodotti alimentari freschi. I trasporti, che dipendono dall'uso del carburante, incidono sui prezzi finali nei punti vendita. Questa situazione si riflette su un incremento dei prezzi di frutta, verdura e altri alimenti deperibili. La questione interessa sia i consumatori sia le attività commerciali che vendono prodotti freschi.

Il caro carburante torna a incidere sulla spesa delle famiglie e colpisce in particolare i prodotti alimentari freschi, cioè quelli che vengono trasportati su gomma e che risentono in modo diretto dell’andamento del gasolio. A segnalarlo è Assoutenti, che ha realizzato uno studio basato sui dati Istat per capire quali beni siano stati maggiormente interessati dai rincari dei carburanti legati alla situazione in Medio Oriente. Tra i prodotti alimentari, il rialzo più forte riguarda le melanzane, che nell’ultimo mese hanno registrato un aumento medio del 21,5% su base annua. Subito dopo si collocano i piselli, in crescita del 19,6%, e i frutti a bacche, come mirtilli, lamponi, more e ribes, che segnano un aumento del 16,3%.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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