Dal primo giugno entra in vigore una norma che permette ai viaggiatori di ricevere risarcimenti per i minuti persi in autostrada a causa di code o ritardi. Le associazioni dei consumatori evidenziano che le aziende potrebbero decidere di alzare i prezzi futuri per coprire i costi derivanti da queste compensazioni. La modifica riguarda le situazioni di traffico intenso o blocchi prolungati, e si applica a tutti i veicoli che circolano sulle principali strade a scorrimento veloce.

Q uante volte, bloccati in autostrada, è capitato di guardare l’orologio calcolando con ansia il ritardo accumulato per arrivare al proprio appuntamento? Vedere il tempo scivolare via in coda è una delle situazioni più frustranti di chi si muove in auto, soprattutto perché per essere su quella strada si sta pagando un pedaggio che dovrebbe garantire un servizio rapido ed efficiente. Una svolta concreta è però alle porte: dal primo giugno entra in vigore il nuovo sistema che trasformerà i minuti persi tra cantieri e code in rimborsi economici. In contromano sull’autostrada, sfiora l’auto della polizia X Rimborso pedaggi: il tempo perduto in autostrada diventa risarcimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal primo giugno i minuti persi in autostrada si trasformano in risarcimenti, ma le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme: le società potrebbero aumentare i prezzi futuri per coprire i costi dei disagi

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