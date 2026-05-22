"Campionato più che buono, risultato ottimo". Ed è un peccato, dice l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, "che stia finendo". Già, perché di solito quando finisce la stagione del Sassuolo comincia quella del dirigente neroverde e dei suoi collaboratori, perché si tratta di trovare la quadra rispetto alle necessità di migliorare quanto fatto coniugandola al tanto che, prevedibilmente, il mercato cambierà in casa neroverde. I nodi da sciogliere sono diversi, e Carnevali studia situazione in divenire facendo il punto, ai microfoni di Tmw, in ordine ad un futuro che questa ultima tranche di stagione ha già cominciato a scrivere. Sancendo, ad esempio, l’addio già certo di Muric: ma per una certezza che c’è, ce ne sono diverse altre da costruire, e con sollecitudine perché, ricorda il dirigente, "l’importante è poter programmare per tempo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevali prova a tenere Thorstvedt: "Al lavoro per trovare un accordo"

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