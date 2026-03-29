La Yamaha Ténéré 700 World Raid è stata sottoposta a una prova che ha coinvolto sia percorsi asfaltati che tracciati off-road. Questa versione aggiornata presenta un doppio serbatoio da 23 litri, che permette un’autonomia di circa 500 chilometri, e un sistema elettronico con imu a tre assi e giroscopio. Le sospensioni sono state riviste, e il motore utilizza l’acceleratore Ycc-T, per affrontare lunghe distanze con maggiore efficienza.

C’è un momento preciso in cui si capisce se una moto è fatta per andare lontano oppure no. Non è quando si parte, né quando si accelera per la prima volta. È quando si smette di pensare a dove si sta andando. Quando la strada cambia, il ritmo si spezza, il fondo si sporca e il viaggio smette di essere una linea per diventare una storia. È lì che le moto si dividono: da una parte quelle che portano lontano, dall’altra quelle che si limitano a seguire. La Yamaha Ténéré 700 World Raid appartiene chiaramente alla prima categoria. Non perché sia più potente, più veloce o più sofisticata delle altre, ma perché sembra costruita attorno a un’idea semplice e quasi dimenticata: togliere ostacoli, non aggiungerne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamaha Ténéré 700 World Raid, la prova tra asfalto e off-road: come va l'adventure per chi viaggia lontano

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