A Perugia, le attività della società si concentrano sulla ricerca di nuove risorse finanziarie. Oggi, un rappresentante della società chiarirà ufficialmente la propria posizione in merito alle recenti vicende. Nel frattempo, si stanno valutando diverse opzioni che riguardano anche aspetti extra-calcio, seguendo incontri con alcune figure coinvolte nei settori aziendali. La squadra di gestione ha avuto contatti con vari professionisti, tra cui ex calciatori e allenatori, per discutere di possibili strategie future.

A Pian di Massiano ci sono delle priorità. Dopo aver sondato il terreno con Giovanni Tedesco, Riccardo Gaucci e Walter Novellino, la società si è tuffata nuovamente sulle questioni extra-calcio. Ora l’attenzione, con il budget ridotto al lumicino, si sposta sulle sponsorizzazioni, su eventuali ingressi e sui sondaggi. Sia con le aziende che possono entrare per dare una mano, sia i sondaggi dei potenziali acquirenti che al momento restano potenziali. Il dg ha annunciato di aver aperto la possibilità di entrare nel mondo Perugia anche con sponsorizzazioni da tremila euro. Ci sarà una ricerca capillare delle aziende disponibili a supportare il progetto biancorosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia al lavoro per trovare nuove risorse. Oggi Gaucci chiarirà la sua posizione

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