Carlo Verdelli arriva a Bergamo | Il diavolo in tasca cambia la nostra civiltà giovani indifesi

Un giornalista ha riferito che un noto esperto è arrivato a Bergamo e ha commentato il ruolo degli smartphone nella società contemporanea. Ha spiegato che il dispositivo rappresenta un simbolo di un cambiamento rilevante, influenzando i comportamenti quotidiani e le relazioni sociali. Ha inoltre sottolineato che i giovani sono la fascia più vulnerabile a questa evoluzione, evidenziando la loro esposizione a questa tecnologia e ai suoi effetti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Lo smartphone è un totem rappresentativo di un grande cambiamento che sta avvenendo nella nostra società: questo oggetto sta trasformando il nostro modo di vivere e i giovani sono la fascia della popolazione più esposta”. Così Carlo Verdelli, giornalista, già direttore dei quotidiani “La Repubblica” e “La Gazzetta dello Sport” e dei settimanali “Sette”, “Vanity Fair” e “Oggi”, nonché coordinatore dell’informazione Rai, illustra il tema che ha affrontano nel suo libro “Il diavolo in tasca”, da cui prende spunto il nuovo appuntamento organizzato dal Circolo Matteotti sabato 22 maggio alle 10.30 alla Sala Galmozzi, a Bergamo in via Tasso, 4.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Adolescenti e social: alla Galmozzi incontro con Marianna Madia e Carlo VerdelliSi tratta dell’incontro ”Per un pugno di like: Adolescenza fragile al tempo dei social”, che si terrà sabato 23 maggio alle 10. Attentato Trump, arriva la notizia su Re Carlo: “Cambia tutto”. Cosa succedeLa visita di Stato di re Carlo III a Washington torna ad avere una direzione chiara dopo ore di forte incertezza seguite all’attentato che ha... Ciao caro amico e bravissimo editorialista del #Corriere , @CarloVerdelli , ottimo post che , ovviamente condivido totalmente. Buona giornata. x.com Carlo Verdelli arriva a Bergamo: Il diavolo in tasca cambia la nostra civiltà, giovani indifesiL'iniziativa, intitolata Per un pugno di like: Adolescenza fragile al tempo dei social, ha l’obiettivo di esplorare le complessità, i rischi e le fragilità che caratterizzano la vita degli adolescen ... bergamonews.it I ragazzi, lo smartphone (e noi adulti): il nuovo libro di Carlo VerdelliNel suo libro Il diavolo in tasca (Einaudi Stile libero) Carlo Verdelli va dritto al punto. E si rivolge ai genitori, agli educatori e a tutti coloro che temono la stupefacente schiavitù del ... corriere.it