Attentato Trump arriva la notizia su Re Carlo | Cambia tutto Cosa succede

Dopo l’attentato che ha coinvolto l’ex presidente durante un evento ufficiale, la visita di Stato di re Carlo III a Washington si muove verso una nuova direzione. La notizia ha portato a cambiamenti nelle modalità di svolgimento della visita, con l’obiettivo di garantire la sicurezza del sovrano durante i prossimi impegni ufficiali. La situazione ha creato incertezza tra le autorità e i partecipanti all’evento.

La visita di Stato di re Carlo III a Washington torna ad avere una direzione chiara dopo ore di forte incertezza seguite all’attentato che ha coinvolto Donald Trump durante un evento ufficiale. Nelle prime fasi si era diffusa l’ipotesi di un possibile rinvio del viaggio, alla luce delle valutazioni sulla sicurezza e del clima di allerta negli Stati Uniti. Il programma era stato messo in discussione in modo concreto, con contatti continui tra Londra e Washington. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata la svolta decisiva che conferma la regolarità dell’agenda. La visita non subirà modifiche sostanziali. A sciogliere ogni dubbio è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha confermato pubblicamente lo svolgimento dell’incontro con il sovrano britannico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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