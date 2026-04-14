Durante un intervento recente, un sacerdote ha commentato il comportamento dell’ex presidente degli Stati Uniti, affermando che le sue critiche rivolte alla figura religiosa sono una manifestazione di impotenza di fronte a una voce morale indipendente. La dichiarazione evidenzia come, secondo il sacerdote, l’attacco politico possa derivare dall’incapacità di controllare o silenziare un’istanza etica che si pone al di fuori del suo raggio.

“ Quando il potere politico si accanisce contro una voce morale, significa che è impotente: non riesce a contenerla “. Con queste parole, pronunciate a 24 Mattino, su Radio24, Padre Antonio Spadaro, teologo e sottosegretario del Dicastero vaticano per la cultura e l’educazione, commenta l’attacco sferrato dal presidente statunitense Donald Trump contro Papa Leone XIV. L’intervento del gesuita non è una semplice replica polemica, ma un’analisi profonda del significato che si nasconde dietro lo scontro tra il leader della Casa Bianca e il Pontefice. Padre Spadaro spiega che il pontificato di Leone XIV non è improvvisato: fin dal primo giorno, affacciandosi dalla loggia delle benedizioni, il Papa ha invocato una “pace disarmata e disarmante”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Padre Spadaro: “Trump si accanisce contro il Papa perché è impotente di fronte a una voce morale che non riesce a controllare”

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