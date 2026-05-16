Molinella | tre nuovi negozi e lavoro per rilanciare l’economia

A Molinella tre nuovi negozi apriranno a giugno, portando con sé diversi marchi di catene nazionali. La presenza di queste attività commerciali promette di creare nuove opportunità di lavoro per la comunità locale. I negozi saranno collocati in aree strategiche della città e offriranno una varietà di prodotti e servizi. La loro apertura si inserisce in un piano di rilancio dell’economia locale, che mira a rafforzare il commercio e l’occupazione nella zona.

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? Punti chiave Quali grandi catene apriranno i nuovi punti vendita a giugno?. Come influirà l'arrivo di questi marchi sul lavoro locale?. Chi potrà candidarsi per i futuri spazi destinati alla ristorazione?. Come verranno utilizzati i nuovi introiti fiscali per il Comune?.? In Breve Aperture Tigotà, Action e Isola dei Tesori previste tra metà giugno e inizio luglio.. Nuovo comparto ospiterà 2.300 metri quadrati tra Tigotà, Action e Isola dei Tesori.. Seconda fase prevede 800 metri quadrati per tre attività o ristorazione.. Entrate da oneri e Imu finanzieranno il completamento del comparto urbanistico locale.. Tre grandi insegne nazionali apriranno i loro punti vendita a Molinella tra la metà di giugno e l’inizio di luglio, segnando un punto di svolta per l’economia locale dopo le difficoltà causate dall’alluvione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molinella: tre nuovi negozi e lavoro per rilanciare l’economia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicilia: nuovi corsi professionali per rilanciare il lavoro localeLe nuove opportunità per l’imprenditorialità nel cuore dell’entroterra siciliano prendono forma con l’annuncio di Confcommercio Caltanissetta Enna,... Lavoro nel Leccese: 876 posti aperti tra nuovi negozi e turismo? Cosa scoprirai Quali figure cerca il nuovo punto vendita Ikea nel leccese? Come influenzerà la Last Call For Summer il mercato del lavoro? Dove si...