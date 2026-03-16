Guerra e riarmo una giornata per la pace | Bisogna contrastare l' economia bellica

Venerdì 20 marzo a Cesena si svolgerà una giornata dedicata ai temi della pace, del disarmo e delle conseguenze dell’economia di guerra. L’evento riunisce diverse figure impegnate nel dibattito pubblico e si propone di affrontare le questioni legate alla escalation militare e all’importanza di contrastare l’economia bellica. La giornata si concentrerà su incontri e interventi pubblici.

Doppio appuntamento tra Liceo Alpi e Palazzo del Ridotto. Il coordinatore della Rete Pace e Disarmo e la giornalista d'inchiesta analizzano le conseguenze economiche e sociali dei conflitti Venerdì 20 marzo a Cesena si terrà una giornata di confronto dedicata ai temi della pace, del disarmo e delle conseguenze dell’economia di guerra. L’iniziativa, dal titolo ‘Riaffermare la pace. Come contrastare l’economia di guerra e la ‘guerra globale’’, vedrà la partecipazione di studiosi, giornalisti e attivisti impegnati da anni nella promozione della nonviolenza e nella critica alle politiche di riarmo. La giornata si aprirà alle 11 al Liceo linguistico ‘Ilaria Alpi’ (piazza Aldo Moro) con un incontro riservato agli studenti nell’Aula Magna dell’istituto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Riarmo europeo, boom dell’industria bellica in GermaniaL’Europa ha aumentato le sue importazioni di armi del 210 per cento tra il 2021 e il 2025, diventando il maggiore compratore mondiale.

Guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo: assemblea pubblica per capire il presente e costruire la PaceIn un contesto internazionale segnato dall’escalation dei conflitti armati, dall’aumento delle spese militari, dal riemergere di pratiche autoritarie...

Tutto quello che riguarda Guerra e riarmo una giornata per la...

Temi più discussi: Lo spettro della guerra e il riarmo che premia gli Usa; La corsa al riarmo, la realtà dei numeri e l’urgenza della pace; Nella rottura epocale che stiamo vivendo, l’Europa deve rinunciare al riarmo; Studenti in piazza: No alla guerra, i soldi all'istruzione, non alle armi.

Ogni guerra è una tassa globale che pesa su tutti: l’Europa cambi strada, altro che riarmo!Un giorno di guerra costa centinaia di milioni di dollari. L'Europa deve cambiare strada invece di aumentare le spese militari ... ilfattoquotidiano.it

No alla guerra, no ai bombardamenti sull’Iran, sabato presidio in piazza della BorsaNo alla guerra, no ai bombardamenti sull’Iran: annunciato un presidio in piazza della Borsa Un presidio contro la guerra e il riarmo è stato annunciato per sabato 14 marzo alle ore 16 in piazza della ... triestecafe.it

La guerra fratricida a destra sulla cultura e sulla propaganda (di E. Vito) x.com

"Dovevano smantellare l'Iran nel giro di due o tre giorni e non mi sembra stia andando così": il direttore del Fatto Quotidiano analizza la possibile conclusione della guerra in Iran - facebook.com facebook