Una riflessione sul libro e sulla televisione come mezzi per poter ‘istruire’ il pubblico. Questo il tema e filo conduttore del talk show ’Libro e televisione sono ancora i più influenti dispensatori di cultura?’ in programma, oggi alle 17, nella Sala consiliare di Campi Bisenzio nell’ambito dell’edizione 2026 di ’Rileggo’, la Fiera del libro e del fumetto usato. "L’idea – spiega Bruno Santini, direttore artistico dell’iniziativa – è quella di capire quanto il libro e la televisione che, per decenni, hanno rappresentato il fulcro della cultura siano ancora le regine oppure siano stati soppiantati da altre realtà. Chiaramente sappiamo che entrambi, rispetto al passato, hanno un valore ornai ridotto e che sono stati in parte sostituiti da altri mezzi di comunicazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carlo Conti a Campi. Talk su libri e tv ’Rileggo’ con Santini

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