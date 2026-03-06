Sanremo Top 2026 con Carlo Conti | quando in tv e anticipazioni degli speciali su Rai1

A una settimana dalla fine del Festival di Sanremo 2026, che ha visto vincere Sal Da Vinci con “Per sempre si”, Carlo Conti torna su Rai1 con due speciali dedicati all’evento. La trasmissione andrà in onda prossimamente e offrirà approfondimenti e momenti esclusivi legati alla kermesse musicale. La data di messa in onda e i dettagli sugli approfondimenti saranno annunciati nelle prossime settimane.

A distanza di una settimana dalla conclusione della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 che ha visto trionfare Sal Da Vinci con “Per sempre si”, Carlo Conti torna su Rai1 con due speciali. Si tratta di “ Sanremo Top 2026 “, il programma lanciato da Pippo Baudo per torna in tv nel Festival dedicato al grandissimo conduttore e direttore artistico. Sanremo Top 2026, al via il 7 marzo su Rai 1. Il 7 marzo 2026 in prima serata su Rai1 va in onda la prima puntata di “ Sanremo Top 2026 “, lo speciale televisivo ideato e lanciato da Pippo Baudo. Nel Festival 2026, dedicato proprio al grandissimo Pippo Baudo, Carlo Conti ha pensato bene di recuperare un altro tassello baudiano con due speciali trasmessi il 7 e il 14 marzo in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

