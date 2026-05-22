L'amministratore delegato di Seif ha rivolto un saluto a Carlin Petrini, esprimendo quanto sia stato un onore averlo avuto come ospite nella loro scuola. La comunicazione si conclude con un messaggio di addio, ricordando Petrini come una persona dotata di intelligenza e umanità, che ha descritto un mondo ideale ancora distante dalla realtà attuale. Non sono state riportate dichiarazioni o motivazioni specifiche riguardo alla sua scomparsa.

Ciao Carlin, il mondo che avresti voluto, immaginavi e descrivevi con un’intelligenza e umanità superiore a tutti, è ancora molto lontano e forse è dove sei andato, lasciandoci troppo presto. Lo spero. Che onore averti conosciuto e averti avuto nella nostra Scuola. Grazie. Cinzia Monteverdi ad Società Editoriale Il Fatto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carlin Petrini, il saluto dell’ad di Seif Cinzia Monteverdi: “Che onore averti avuto nella nostra Scuola”

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