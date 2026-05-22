addio a carlin petrini

Nella notte di giovedì 21 maggio 2026, si è spento a Bra Carlo Petrini, noto per il suo impegno nel settore alimentare e per aver fondato il movimento Slow Food. Aveva 76 anni. La notizia della sua morte è stata comunicata attraverso fonti vicine alla famiglia. Petrini aveva dedicato gran parte della sua vita alla promozione di un approccio più sostenibile e consapevole nei confronti del cibo e delle tradizioni gastronomiche italiane.

Nella tarda serata di giovedì 21 maggio 2026, nella sua casa di Bra, è morto Carlo Petrini. Aveva 76 anni. L’annuncio, diffuso dalla rete Slow Food, ricorda «la sua grande capacità di visione» e quell’idea ostinata di bene comune che ha attraversato tutta la sua vita pubblica. Da quella visione sono nati Slow Food, Terra Madre e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, esperienze che hanno cambiato il modo di raccontare e pensare il cibo nel mondo. Petrini amava ripetere una frase diventata quasi un manifesto personale: «Chi semina utopia raccoglie realtà». Una sintesi perfetta di un uomo che ha trasformato intuizioni considerate marginali in movimenti internazionali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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