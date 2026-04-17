Il bilancio di Seif e la trasparenza Il comunicato dell’ad Cinzia Monteverdi

In seguito alla diffusione di voci e illazioni attraverso social media e altri canali, l’amministratore delegato ha rilasciato un comunicato in cui si concentra sul bilancio della società e sulla trasparenza delle sue attività. La nota ufficiale mira a chiarire alcuni aspetti e a fornire i dati finanziari aggiornati. Nessuna dichiarazione è stata fatta riguardo a eventuali indagini o procedimenti giudiziari in corso.

In relazione alla diffusione via social e non solo, da parte di politici e altri, di illazioni e allusioni sulla mancata trasparenza del suo bilancio da poco pubblicato, la Società Editoriale Il Fatto spa intende precisare quanto segue a tutela della propria immagine: Per coloro che hanno diffuso sospetti circa il fatturato extra europeo insinuando un possibile coinvolgimento di Putin, o comunque della Russia, si ribadisce che la voce extra europea dei ricavi è riferita a contratti sottoscritti a fatturati a Società del Gruppo WB Discovery residenti a Londra e Stati Uniti collegati alla produzione di programmi televisivi di cui si può verificare facilmente la messa in onda su canale 9.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il bilancio di Seif e la trasparenza. Il comunicato dell’ad Cinzia Monteverdi Notizie correlate Bilancio Juve, il CdA approva il primo semestre dell’esercizio 2025/2026: rosso da 2.5 milioni di euro! Il comunicato e tutti i dettagliCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Carta stampata, Il Fatto Quotidiano perde €11mln in 4 anni, ora Seif punta ad abbonamenti digitali e produzioni tv di LoftNegli ultimi quattro anni Il Fatto quotidiano ha chiuso con perdite per 11 milioni di euro. Tutti gli aggiornamenti SEIF (Il Fatto Quotidiano): ricavi stabili ma margini sotto pressione nel 2025L'editrice de Il Fatto Quotidiano mantiene ricavi sostanzialmente stabili a 30,75 milioni, grazie al digitale e all'area media content (+55%). L’intenso ciclo di investimenti in tecnologia, contenuti ... engage.it SEIF, esercizio 2025 in perdita per quasi 2,6 milioniSEIF - Società Editoriale Il Fatto ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 30,752 milioni di euro rispetto ... teleborsa.it