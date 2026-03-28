Dimensionamento scolastico a Città di Castello il Tar accoglie la sospensiva | Regione Umbria rivendica la propria azione

Il Tar dell’Umbria ha deciso di sospendere temporaneamente l’efficacia delle recenti decisioni sul dimensionamento scolastico adottate dalla Regione. La richiesta di sospensiva è stata presentata dal Comune di Città di Castello, che ha ottenuto così un’ordinanza che blocca le misure in via temporanea. La regione ha dichiarato di rivendicare la legittimità delle proprie azioni in merito.

Il Tar dell’Umbria ha accolto la richiesta di sospensiva sul dimensionamento scolastico presentata dal Comune di Città di Castello. A darne notizia è la Regione Umbria, attraverso una comunicazione dell’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Dimensionamento scolastico, Umbria: Regione a fianco del Comune di Città di Castello nel ricorso al TarLa Regione Umbria si costituirà ad adiuvandum a sostegno del ricorso al Tar presentato dal Comune di Città di Castello contro il piano di... Dimensionamento scolastico, Città di Castello manifestaDomenica 1 febbraio la protesta della comunità scolastica locale davanti all'ex scuola Dante Alighieri. Contenuti utili per approfondire Dimensionamento scolastico a Città di... Temi più discussi: Dimensionamento scolastico Città di Castello, assessore Barcaioli: La Regione tutela la scuola; Dimensionamento scolastico Città di Castello, assessore Barcaioli: La Regione tutela la scuola; Tar sospende dimensionamento scolastico per Città di Castello: accolto il ricorso del Comune; Dimensionamento scolastico, la Regione al Tar a fianco del Comune di Città di Castello. Città di Castello, Scuola: Tar accoglie ricorso del Comune e sospende accorpamentoIl Tar dell’Umbria ha sospeso il dimensionamento scolastico previsto per Città di Castello, accogliendo il ricorso presentato dal Comune. La decisione è stata presa giovedì e riguarda i decreti, adott ... umbria24.it Tar sospende dimensinamento scolastico per Città di CastelloIl Tar dell'Umbria ha disposto la sospensiva degli effetti per Città di Castello del provvedimento riguardante il dimensionamento scolastico. Lo ha annunciato il Comune. (ANSA) ... ansa.it CITTA' DI CASTELLO - UMBRIA Situata nel versante nord-occidentale dell'Umbria, Città di Castello si distende lungo l'Alta Valle del Tevere ai confini con la vicina Toscana e non distante dalle Marche. Cinta per lunghi tratti dalle mura cinquecentesche, a Città - facebook.com facebook #Umbria, #Tar accoglie istanza cautelare del #Comune di Città di #Castello sul #dimensionamento – L’ordinanza x.com