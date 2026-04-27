Sulla sanità locale anche i cittadini vorrebbe dire la propria

Nella nostra provincia, i cittadini manifestano interesse nel partecipare alle decisioni riguardanti la sanità locale. Il Coordinamento provinciale su sanità e medicina territoriale ha segnalato diverse iniziative promosse dall’Azienda sanitaria, tra cui interventi su case di comunità, OsCo e i piani di riorganizzazione dei servizi di emergenza, come Cau e Aft. Questi aggiornamenti riguardano le modifiche in ambito di assistenza territoriale e di emergenza sanitaria.

«Si susseguono nella nostra provincia – prende la parola il Coordinamento provinciale su sanità e medicina territoriale - singoli interventi promossi da Ausl su case di comunità ed OsCo, annunci sulla riorganizzazione della assistenza urgenza (Cau e Aft). Difficile è riuscire ad avere un quadro.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it From the Bronx to Barcelona: Why I Left the NYC Meat Grinder for Spain Notizie correlate Capello sentenzia sulla Juve: «Sarà una partita già decisiva per la Signora. Perdere a Roma vorrebbe dire questo»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Argentario, 2000 cittadini senza medico: crisi nella sanità localeCirca duemila residenti dell’Argentario si trovano attualmente privi di un medico di base di riferimento, una carenza che sta trasformando la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sulla sanità locale anche i cittadini vorrebbe dire la propria; Il futuro della sanità. Tra nuovo Piano regionale e risorse del Lascito Mariani; 24 – 30 aprile 2026 Settimana Mondiale delle Vaccinazioni; Pronto soccorso senza personale, nella Asl Roma 2 concorso per nuovi medici: le strutture da potenziare. Focus sul futuro della sanità locale: Cosa cambia dopo la riforma. L’assemblea del Pd a CasanoLa riforma sanitaria è entrata in vigore in Liguria con l’inizio del 2026 non senza proteste e polemiche, sfociate anche in una contestazione al presidente della Regione Marco Bucci in occasione della ... lanazione.it ’Attacco’ alla sanità locale. L’ex primario critica. Celesti rinvia al mittentePISTOIA È in pensione da tempo, ma il legame con il San Jacopo e con la sanità pistoiese non si è mai allentato. E adesso, da osservatore esterno ma ancora profondamente coinvolto, Sandro Giannessi – ... lanazione.it NUOVA TAC A CANOSA … UN TRAGUARDO DI COMUNITÀ TRA SINERGIE E IMPEGNI MANTENUTI Un risultato atteso e significativo per la sanità locale: è stata ufficializzata la delibera per l’installazione della nuova TAC presso il Presidio Post-Acuzie di C - facebook.com facebook